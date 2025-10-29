İşte bahis soruşturmasında adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
Bahis soruşturması kapsamında 'bahis oynadıkları' gerekçesiyle 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bu isimler arasında Zorbay Küçük de yer alıyor. Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı. İşte o maçlar...
Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.
Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin hangi sezonlarda hangi maçları yönettiği de ortaya çıktı.
İşte Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar:
2021-2022
Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Giresunspor: 1-0
Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1
Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0
Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Galatasaray - Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0
Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Başakşehir - Antalyaspor: 0-1
Göztepe - Alanyaspor: 0-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2022-2023
F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Giresunspor - Konyaspor: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray - Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1
Hatayspor - Trabzonspor: 2-1
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0
Konyaspor - Galatasaray: 2-1
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1
2023-2024
F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
Konyaspor - Hatayspor: 2-0
Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Beşiktaş - Sivasspor: 2-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1
Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2
Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4
Sivasspor - Galatasaray: 1-1
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
2024-2025
Antalyaspor - Göztepe: 0-0
Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
Bodrum FK - Başakşehir: 0-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Hatayspor - Kayserispor: 0-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1
Samsunspor- Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Konyaspor: 2-0
Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2
Sivasspor - Konyaspor: 1-1
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1
2025-2026
Kocaelispor 0-1 Samsunspor
Başakşehir 0-0 Eyüpspor
Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:
UEFA Gençlik Ligi
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FC Drita 1-0 Differdange 03
UEFA Konferans Ligi Elemeleri
Rosenborg 0-0 Hammarby
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK
Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:
2021-2022
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2023-2024
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3