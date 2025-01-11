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İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR hakemi

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Haber Merkezi
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İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan Eşlik edecek.

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