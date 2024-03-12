İşte Fenerbahçe'nin oranı: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorileri güncellendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. İlk maçların ardından Konferans Ligi için Opta'nın hazırladığı şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.
Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart Perşembe günü tamamlanırken; ilk maçların sona ermesinin ardından veri analiz şirketi Opta, kupadaki şampiyonluk ihtimalleri için hazırladığı tabloda güncelleme yaptı.
Fenerbahçe'nin oranı güncellendi
Union Saint-Gilloise maçı öncesinde Fenerbahçe'nin kupayı kazanma oranı yüzde 5.4 olarak belirlenmişti. İlk maçın ardından bu oran yüzde 15.1'e yükselirken sarı-lacivertliler kupanın üçüncü favorisi olara tabloda yer aldı.
Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 97.3 olarak belirlenirken yarı finale kalma oranı yüzde 56.4, finale kalma ihtimali se yüzde 30.4 olarak güncellendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Opta'nın hazırladığı rapora göre şampiyonluk favorileri şöyle:
ASTON VILLA - YÜZDE 26.4
LILLE- YÜZDE 21
FENERBAHÇE - YÜZDE 15.1
FIORENTINA - YÜZDE 13.6
MACCABI TEL AVIV - YÜZDE 7.7
DINAMO ZAGREB - YÜZDE 4.8
CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2
VIKTORIA PLZEN - YÜZDE 1.9
MOLDE - YÜZDE 1.6
MACCABI HAIFA - YÜZDE 1.1
AJAX - YÜZDE 1
SERVETTE - YÜZDE 0.7
PAOK - YÜZDE 0.4
UNION SAINT-GILLOISE - YÜZDE 0.3
STURM GRAZ - YÜZDE 0.1
OLYMPIAKOS - YÜZDE 0.1