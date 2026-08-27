İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmesiyle 18 yıl sonra iki Türk takımı birden Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Fransız temsilcisi O. Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte 18 yıl sonra iki Türk takımı birden Devler Ligi'nde mücadele edecek. Her iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi kurasına üçüncü torbadan katılacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe (Bugün) belli olacak. Kuralar, Monaco’da TSİ 19.00’da çekilecek. Kura çekimi TRT'den naklen yayınlanacak.
Temsilcilerimiz her torbadan iki takım çekecek ve bu takımlardan biriyle içerde biriyle deplasmanda olmak üzere tek maç yapacak.
32 takımlı ligde 8 takım oynayacak temsilcilerimiz ilk 8'e kalmaları halinde doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'e kalan takımlarsa son 16 turu için play-off oynayacak.
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. Torba
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. Torba
Feyenoord
Lille
Galatasaray
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar Donetsk
Bodo Glimt
4. Torba
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026