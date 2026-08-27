İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Fransız temsilcisi O. Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte 18 yıl sonra iki Türk takımı birden Devler Ligi'nde mücadele edecek. Her iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi kurasına üçüncü torbadan katılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe (Bugün) belli olacak. Kuralar, Monaco’da TSİ 19.00’da çekilecek. Kura çekimi TRT'den naklen yayınlanacak.

Temsilcilerimiz her torbadan iki takım çekecek ve bu takımlardan biriyle içerde biriyle deplasmanda olmak üzere tek maç yapacak.

32 takımlı ligde 8 takım oynayacak temsilcilerimiz ilk 8'e kalmaları halinde doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'e kalan takımlarsa son 16 turu için play-off oynayacak.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. Torba

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3. Torba

Feyenoord

Lille

Galatasaray

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk

Bodo Glimt

4. Torba

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah