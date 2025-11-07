İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!

Futbol liglerinde maç sonucunu etkilemek amacıyla yapılan eylem değerlendirmeleri sonucu, Eyüpspor kulüp başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.

Soruşturma devam ederken sosyal medyadan manipülasyon niteliğinde paylaşımlar yapan U.E. isimli şahıs hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, Eyüpspor kulüp başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa kulübü eski başkanı Fatih Saraç ve 16'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen hakemler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen hakemlerin listesine ulaşıldı.

İşte o hakemler:

Ahmet Kıvanç Kader,

Arif Taşkın,

Baran Karaman,

Batuhan Topçu,

Bedirhan Efe Akdoğan,

Cihad Buyurgan,

Erkan Arslan,

Miraç Yıldırım,

Mustafa Özel,

Nevzat Okat,

Nurullah Kırbaş,

Sabri Emre Tekin,

Şenol Bektaş,

Ufuk Tatlıcan,

Umut Kaptan,

Yakup Yapıcı,

Yasin Şen.