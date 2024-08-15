İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi! Sözleşmeye özel madde ekletti
En son Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara vererek Ekol TV'ye geçti. Yalçın'ın sözleşmesinde özel bir madde de bulunuyor.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara verme kararı aldı.
Yalçın kariyerine Ekol TV'de devam edecek.
Teknik direktör olarak son kez Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.
Sözleşmeside özel madde!
Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı. Sergen Yalçın yeniden medyaya atılmaya karar verdi.
Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi de bulunuyor.