İşte son 5 yılda bahis oynayan hakemler! Ali Palabıyık da listede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 9 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Bu isimler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

PFDK’ya sevk edilen hakemler ise şu şekilde:

“Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan.”

Bahis soruşturması kapmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

İstifa eden isimler de incelenecek

Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.

PFDK'ye sevk edilen temsilciler şöyle:

Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem

Klasman yardımcı hakemi: Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan kbal, Sedat Etik

Klasman hakemi: Alper Oran, Erhan Kutlu

İl hakemi: Yusuf Bozdoğan