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İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmelerinde, Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle ile karşılaşacak.

Haber Merkezi
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İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi
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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

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Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

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