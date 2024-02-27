İstifa eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bu çetelerle mücadele etmek en büyük hedefim

Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bazı sosyal medya hesaplarında başkanlığı devretmemin sebebin anlamayanlar olmuş" diyen Sancak şu ifadeleri kullandı:

"Hak arandığında terbiye etme aracı olarak cezalar kullanıldığı ve bu cezalar tek seferde 365 gün toplamda da 5 yılda 730 gün bulduğunda hak mahrumiyetine maruz kalınıyor, 2 yılda yasa çıktığı günden itibaren 372 gün oldu 2 yılda, kalan 3 yılda hayda hayda alırdım 358 gün daha, bu yüzden başkanlığı ve görevlerimden ayrıldım, bu çetelerle, şebekelerle mücadele etmek en büyük hedefim olacak, insan hayatta bir kez ölür, her gün ölünmez, bunlar her hafta komaya sokuyorlar herkesi, bu nedenle hodri meydan dedim, önümüzdeki haftaya resmi süreçler bitince görüşecez, ya bu sistemi yıkıp yenisini inşaa etmeye yardımcı olacam yada en azından bu çeteleri kendilerine getirip ayıklanması gerekenleri, ayıklamalarına yardımcı olmuş olocam inşallah"

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Adana Demirspor-Hatayspor maçının ardından hakeme fiili müdahalede bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a ceza vermişti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verilmişti.