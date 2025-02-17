İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu

Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunda Gençler Dünya Ralli Şampiyonası (JWRC) ile sezonu açan Kerem Kazaz, 13 – 16 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenen ilk rallisini tamamladı.

1.050 kilometrelik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşan özel etaplarda 4 gün boyunca mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu, ilk kez yarıştığı JWRC'nin 7. etabında gösterdiği performansla şampiyonadaki en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu oldu.

2 kez lastiği patlamasına rağmen 5. olarak finişe ulaşmayı başaran Kazaz, aynı zamanda şampiyonanın “en hızlı çaylağı” olarak adını tarihe yazdırdı.

Sırada Portekiz rallisi var

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan JWRC, 15 – 18 Mayıs Portekiz, 26 – 29 Haziran Yunanistan, 31 Temmuz – 3 Ağustos Finlandiya ve 16 – 19 Ekim Orta Avrupa rallileriyle tamamlanacak.