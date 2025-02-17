  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
Takip Et

İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu

En genç ralli şampiyonumuz Kerem Kazaz, ilk kez yarıştığı FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) en iyi zamanı yapan ilk Türk pilot olurken, aynı zamanda şampiyonanın ‘en hızlı çaylak' ünvanını kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
Takip Et

Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunda Gençler Dünya Ralli Şampiyonası (JWRC) ile sezonu açan Kerem Kazaz, 13 – 16 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenen ilk rallisini tamamladı.

1.050 kilometrelik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşan özel etaplarda 4 gün boyunca mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu, ilk kez yarıştığı JWRC'nin 7. etabında gösterdiği performansla şampiyonadaki en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu oldu.

2 kez lastiği patlamasına rağmen 5. olarak finişe ulaşmayı başaran Kazaz, aynı zamanda şampiyonanın “en hızlı çaylağı” olarak adını tarihe yazdırdı.

Sırada Portekiz rallisi var

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan JWRC, 15 – 18 Mayıs Portekiz, 26 – 29 Haziran Yunanistan, 31 Temmuz – 3 Ağustos Finlandiya ve 16 – 19 Ekim Orta Avrupa rallileriyle tamamlanacak.

Ankara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldiAnkara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldiGündem
Frito Lay, Rekabet Kurulu'nun verdiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz edecekFrito Lay, Rekabet Kurulu'nun verdiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz edecekŞirket Haberleri
Turknet, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacakTurknet, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacakŞirket Haberleri
TOKİ 48 ilde 558 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 48 ilde 558 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi

 

Spor
Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?
Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?
Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı
Bünyamin Gezer'den derbinin olası hakemi için çok konuşulacak iddia: "Yönetmek istemiyor"
Bünyamin Gezer'den derbinin olası hakemi için çok konuşulacak iddia: "Yönetmek istemiyor"
Shaquille O'Neal Alperen Şengün'ü "Türk Terminatör" olarak övdü
Shaquille O'Neal Alperen Şengün'ü "Türk Terminatör" olarak övdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Acun Ilıcalı: Kenetlendik, geliyoruz
Acun Ilıcalı: Kenetlendik, geliyoruz