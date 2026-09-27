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İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi.

Haber Merkezi
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İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi
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İtalya Milli Takımı kafilesi, Türkiye karşılaşması için Bursa'ya ulaşırken, İtalyan ekibi maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda bu akşam son antrenmanını gerçekleştirecek.

İtalyan ekibinde Federico Dimarco sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Bryan Cristante de fiziksel problemi nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Bu oyuncuların yerine Matteo Ruggeri ve Samuele Ricci kadroya alındı.

İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi - Resim : 1

Aday kadroda olan Nicol Zaniolo'nun da sağ uyluğundaki sakatlığının ardından Türkiye karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve bir futbolcu saat 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. İtalyan son antrenmanını da saat 19.00'da yapacak.

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