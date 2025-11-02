  1. Ekonomim
İtalya’da heyecan dolu maç: Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, deplasmanda Verona’ya konuk oluyor. Seria A’da oynanacak bu karşılaşma için geri sayım başladı. Peki Verona - Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Serie A’da deplasmanda Verona’ya konuk olacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Peki Verona – Inter mücadelesi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

VERONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak Seria A’daki bu karşılaşmanın maç saati, kanal bilgisi ve tarihi de belli oldu.

Serie A’da haftanın öne çıkan mücadelesinde Verona ile Inter karşı karşıya geliyor. Marc’Antonio Bentegodi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 2 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

 

