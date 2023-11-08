İtalya'da sokaklar karıştı: Alman taraftarlar, güvenlik güçleriyle çatıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan iki takımın maçı için Napoli'ye gelen Alman taraftarlar ile İtalyan güvenlik güçleri dün akşam kentin farklı noktalarında karşı karşıya geldi.

Bazı fanatik Alman taraftarlar, Corso Umberto Caddesi, Dante Meydanı gibi kent merkezindeki önemli noktalarda çöp kutularını devirip çevredeki araçlara ve dükkan vitrinlerine zarar verdi. Alman takımının destekçilerine, İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti.

Taraftarlar, yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı ve küçük ses bombaları attı.

Olaylarda bazı taraftar ve polislerin hafif şekilde yaralandığı, 11 Alman taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.

Diğer yandan, kente maç için Union Berlin taraftarlarının gelmeye devam ettiği, İtalyan güvenlik güçlerinin de müsabaka saatinde olayların çıkmaması için tedbirleri artırdığı ifade edildi.

Geçen sezon mart ayında Napoli ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaptığı maçın öncesi ve sonrasında, Alman taraftarların Napoli'de çıkardığı olaylar nedeniyle kent yine savaş alanına dönmüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda yer alan Napoli ve Union Berlin arasında oynanacak müsabaka, saat 18.45'te (TSİ 20.45) başlayacak. İki ekip arasında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Napoli, 1-0 kazanmıştı.