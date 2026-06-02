  İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş rotasını Vincenzo Italiano'ya çevirdi
İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş rotasını Vincenzo Italiano'ya çevirdi

Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş'ta hoca arayışları devam ediyor. İtalyan basını, 48 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun, siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için en ciddi adaylar arasında yer aldığını yazdı.

İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş rotasını Vincenzo Italiano'ya çevirdi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirmek istiyor.

Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin de Vincenzo Italiano olduğu iddia edildi.

Futbol Direktörü Önder Özen'in, İtalyan çalıştırıcı ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Italiano'nun başarıları

Bologna ile 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başaran Vincenzo Italiano, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

