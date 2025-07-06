İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...

Galatasaray, Victor Osimhen'de mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Uzun süredir oyuncudan cevap bekleyen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüden büyük müjdeyi aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaştığına dair iddiaların ardından İtalyan basını bugün flaş bir haber geçti.

Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalma kararı aldı. İlkelerine sadık olduğu vurgulanan Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'in yıllık 40 milyon Euro'luk tekliflerini bile bu uğurda reddettiğinin altı çizildi.

Tatilde kararını verdi

Al-Hilal'i reddeden ve Nijerya'ya tatile giden Victor Oismhen'in biraz daha düşündüğü ve sonunda Galatasaray'a "evet" dediği haber detayında yer aldı.

Osimhen'in maaşı ve bonservisi

Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Napoli'nin ise 75 milyon Euro'luk fesih bedelinde indirim yapmayacağı kaydedildi.