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İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...

Galatasaray'ın Napoli ile bonservis konusunda anlaştığı iddiaları sonrası İtalyan basını bugün çok çarpıcı bir haber geçti. Söz konusu habere göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalmaya karar verdi ve sarı-kırmızılılara "evet" dedi. Öte yandan haberde Nijeryalı golcünün maaşı ve bonservisine de değinildi.

Haber Merkezi
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İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...
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Galatasaray, Victor Osimhen'de mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Uzun süredir oyuncudan cevap bekleyen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüden büyük müjdeyi aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaştığına dair iddiaların ardından İtalyan basını bugün flaş bir haber geçti.

Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalma kararı aldı. İlkelerine sadık olduğu vurgulanan Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'in yıllık 40 milyon Euro'luk tekliflerini bile bu uğurda reddettiğinin altı çizildi.

Tatilde kararını verdi

Al-Hilal'i reddeden ve Nijerya'ya tatile giden Victor Oismhen'in biraz daha düşündüğü ve sonunda Galatasaray'a "evet" dediği haber detayında yer aldı.

Osimhen'in maaşı ve bonservisi

Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Napoli'nin ise 75 milyon Euro'luk fesih bedelinde indirim yapmayacağı kaydedildi.

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