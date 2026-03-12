ITF, Türkiye'de yapılacak 3 organizasyonu iptal etti

Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 3 turnuvanın Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelerle yer verildi.

"Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, 30 Mart haftasında gerçekleştirilmesi planlanan ITF World Tennis Tour M15/W15 Antalya, ITF World Tennis Tour Juniors J100 İstanbul, ITF Masters MT400 Sorgun turnuvalarının takvimden çıkarıldığı bildirilmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası tenis takviminde ülkemizin güçlü ve güvenilir bir organizasyon merkezi olarak konumunu sürdürmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız devam etmektedir. Süreç kapsamında ITF ile gerekli iletişim kurulmuş olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tenisin ülkemizde gelişmesi, sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla ve en iyi şekilde yer alması ve ülkemizin uluslararası tenis organizasyonları açısından önemli bir merkez olarak konumunun güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız."