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İzlanda-Türkiye maçına TFF'den erteleme resti: Sakatlık riskini almayacağız

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı için UEFA'nın kararı bekleniyor. Saha ve hava şartları nedeniyle ertelenmeye çok yakın olan maç için TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’dan açıklama geldi. Otyakmaz, “Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek” dedi.

Haber Merkezi
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İzlanda-Türkiye maçına TFF'den erteleme resti: Sakatlık riskini almayacağız
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UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 4’üncü maçında Türkiye İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Saha ve hava şartları nedeniyle ertelenmeye çok yakın olan maç için TFF’den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bugün 21.45’te oynanacak karşılaşmanın ertelenme ihtimali güçlendi. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek.

'Zeminin altı taş, sakatlık riskini almayacağız' 

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." 

“Saat 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak”

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, “Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51” dedi.

Heyet zeminde incelemelerde bulundu

TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’na geldi. Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrılmıştı.

Son karar UEFA'nın

UEFA'nın dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve saha personeliyle görüşmelerde bulunduğu vurgulandı.

Toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bu akşam tekrar bir inceleme yapılacağı ve nihai kararı UEFA'nın alacağı kaydedildi.

Maç ertelenirse ne zaman oynanacak?

UEFA'nın olası bir erteleme kararı alması durumunda ise mücadele en geç Salı günü oynanacak.

 

 

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