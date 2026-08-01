İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay’a kayyum atanıyor

Altay Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3.5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul merkezli çalışma grubunun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı.

Başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü yetkili mahkemeye başvurarak yönetimi bırakacaklarını ve kulübe kayyum atanacağını kaydetti.

Altay Başkanı Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim. Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim. Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden gelenin yapılacağının da bilinmesini özellikle rica ederim.”