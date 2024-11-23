Jake Paul ve Mike Tyson 24 gün boyunca bokstan men edildi

Jake Paul ve Mike Tyson 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 08.00'de Teksas'ta yaptıkları maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı'nın kurallarına göre dövüşçülerin her raunt için üç gün dinlenmesi gerekiyor.

AT&T Stadyumundaki dövüş tam sekiz raunt sürdü, bu da her iki boksörün de 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.

YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Paul, 58 yaşındaki rakibine karşı oybirliğiyle galibiyet elde etmişti.