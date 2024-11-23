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Jake Paul ve Mike Tyson 24 gün boyunca bokstan men edildi

YouTuber Jake Paul’un, 58 yaşındaki boksör Mike Tyson’a karşı galibiyetinin ardından Teksas’taki maç kuralları nedeniyle her iki boksöre de 24 gün boyunca müsabakalardan men cezası verildi.

Haber Merkezi
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Jake Paul ve Mike Tyson 24 gün boyunca bokstan men edildi
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Jake Paul ve Mike Tyson 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 08.00'de Teksas'ta yaptıkları maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı'nın kurallarına göre dövüşçülerin her raunt için üç gün dinlenmesi gerekiyor.

AT&T Stadyumundaki dövüş tam sekiz raunt sürdü, bu da her iki boksörün de 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.

YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Paul, 58 yaşındaki rakibine karşı oybirliğiyle galibiyet elde etmişti.

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