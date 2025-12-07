  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
Takip Et

James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
Takip Et

Target Center'da Clippers'ı ağırlayan Timberwolves, Jaden McDaniels'ın 27 ve Julius Randle'ın 24 sayı attığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5, bu sezon 15. galibiyetini aldı.

Clippers'ta James Harden'ın 34 ve Kawhi Leonard'ın 20 sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşan Harden, Carmelo Anthony'yi (28 bin 289) geride bırakarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

Mavericks, Alperen'in oynamadığı maçta Rockets'ı yendi

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Houston Rockets'ı 122-109 mağlup etti.

Mavericks'te Anthony Davis 29, Brandon Williams 20 ve Cooper Flagg 19 sayıyla sezonun 9. galibiyetine katkı sağladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Rockets adına Kevin Durant 27 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti.

Bakan Uraloğlu: Türk sivil havacılığı küresel ölçekte stratejik aktör haline geldiBakan Uraloğlu: Türk sivil havacılığı küresel ölçekte stratejik aktör haline geldiEkonomi
Spor
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, istifa etti
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, istifa etti
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama
Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir FB maç hakemi kim?
Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir FB maç hakemi kim?