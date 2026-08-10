Jeff Bezos İngiliz futbol devine ortak oluyor: 2 milyar dolar ödeyecek

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İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Liverpool, dünyanın en zengin iş insanlarından bazılarını ortaklık yapısına dahil etmeye hazırlanıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da yer aldığı yatırımcı konsorsiyumunun, kulübün yaklaşık üçte birlik hissesi için anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.

Sky News’in daha önce duyurduğu görüşmelerde Bezos’un, eski Queens Park Rangers ortaklarından Amit Bhatia’nın liderliğindeki yatırım grubuna katılması için teklif aldığı ve taraflar arasında görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. İlk aşamada Bezos’un yatırıma kesin olarak katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, son gelişmeler konsorsiyumun Liverpool’daki stratejik azınlık hissesi için yürüttüğü görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediğine işaret ediyor.

Liverpool için 2 milyar dolarlık yatırım

Görüşmelerin yaklaşık %30-33 oranında bir hisse üzerinden yürütüldüğü ve yatırımın yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Liverpool’un toplam değerlemesini yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine taşıyabilecek bir işlem anlamına geliyor. İngiliz basınındaki son haberlerde kulübün değerlemesinin yaklaşık 4,5 milyar sterlin seviyesinde olabileceği de aktarılıyor.

Konsorsiyumun başında Amit Bhatia bulunurken, grupta Facebook’un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin gibi önemli yatırımcıların da yer aldığı bildiriliyor. Bezos’un katılımı ise grubun finansal gücünü ve Liverpool yatırımının küresel profilini daha da yükseltecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FSG kontrolü bırakmayacak

Söz konusu işlem, Liverpool’un tamamen el değiştirmesi anlamına gelmiyor. Kulübün mevcut sahibi Fenway Sports Group (FSG), stratejik azınlık yatırımına açık olduğunu daha önce doğrulamıştı. Yeni yatırımcıların yaklaşık üçte birlik hisseyi alması halinde FSG, kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.

FSG, Liverpool’u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Grup döneminde Liverpool iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Anfield'ın kapasitesinin artırılması ve kulübün ticari gelirlerinin büyütülmesi gibi önemli yatırımlar da gerçekleştirildi.

Yeni ortaklığın yalnızca futbolcu transferlerine kaynak sağlamak amacı taşımadığı, Liverpool’un ticari gelirlerini artırması, altyapı yatırımlarını geliştirmesi ve kulübün küresel büyümesini hızlandırması açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor. Premier Lig'in finansal kuralları nedeniyle yeni sermayenin tamamının transfer harcamalarına yönlendirilmesi ise mümkün olmayacak.

Bezos'un futboldaki ilk büyük hamlesi

Jeff Bezos açısından Liverpool yatırımı, spor dünyasındaki varlığını daha da genişletecek önemli bir adım olacak. Amazon'un kurucusu dünyanın en büyük servetlerinden birine sahipken, Bezos'un Liverpool'a olası ortaklığı futbolun küresel yatırımcılar açısından giderek daha cazip bir varlık sınıfına dönüştüğünü de gösteriyor.

Sky News, Bezos'un Liverpool yatırım grubuna dahil olması için görüşmeler yapıldığını ilk olarak temmuz ayında duyurmuştu. Son gelişmeler ise görüşmelerin artık potansiyel bir anlaşmaya çok daha yakın bir noktaya geldiğini gösteriyor.

Henüz işlemin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak İngiliz basınındaki son haberler, tarafların anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaştığını ve resmi duyurunun kısa süre içinde gelebileceğini belirtiyor.