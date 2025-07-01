Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferi için sona yaklaştı.
Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Duran, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.
🚨 Jhon Duran'ı İstanbul'a getirecek özel jet Kolombiya'ya ulaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, bu gece TSİ 02.10'da İstanbul'a doğru hareket edecek! Geliyorlar... https://t.co/72FNBTLRYR— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 30, 2025
Jhon Duran'ı İstanbul'a getirecek özel jet dün Kolombiya'ya ulaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, gece TSİ 02:10'da İstanbul'a doğru hareket etti.
Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ın Al-Nassr'daki maaşının tamamını ödeyecek.
Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.