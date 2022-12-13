Jorge Jesus: Başladığım işi yarım bırakmam. Bir yere gittiğim yok

Brezilya, Hırvatistan'a elenerek sürpriz bir şekilde 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda ederken teknik direktör Tite de görevini bıraktı. Sambacılar, yeni hoca arayışlarına başlarken gündeme gelen isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi. Portekizli teknik direktör, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi Süper Lig ve UEFA Avrupa ligi'nde zirveye taşıyan Jorge Jesus, kısa sürede sarı lacivertli taraftarın sevgisini kazanmıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Transfer taleplerini iletti

Öte yandan ocak ayında yapılacak transferler hakkında yönetimle görüşen Jorge Jesus, taleplerini iletti. Jesus, bir stoper ve bir de hücum oyuncusu alınmasını istedi. Jesus ayrıca Miha Zajc ve Mauricio Lemos'un satılmasına onay verdi. Fenerbahçe yönetimi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı hedefliyor.