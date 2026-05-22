  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: 'Bu da ihtimallerden biri'
Takip Et

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: 'Bu da ihtimallerden biri'

Suudi Arabistan Pro Lig liginde Al-Nassr ile şampiyonluk sevinci yaşayan Al-Nassr'ın teknik direktörü Jorge Jesus, eski takımı Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: 'Bu da ihtimallerden biri'
Takip Et

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, son lig maçında Damac'ı 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Suudi Arabistan ekibi ligde 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Jorge Jesus, Damac maçıyla birlikte Al Nassr'da son maçına çıktığını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı canlı yayında vedasını duyurdu. Jesus, Brezilya'da tatil yapacağını açıkladı.

"Bu da ihtimallerden biri"

Jorge Jesus, Fenerbahçe hakkında da konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri” dedi.

Futbolda transfer dönemi belli olduFutbolda transfer dönemi belli olduSpor
Akaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Ekonomi
48 yıllık restoran zinciri kepenk indiriyor: 86 şubesini kapattı48 yıllık restoran zinciri kepenk indiriyor: 86 şubesini kapattıŞirket Haberleri

 