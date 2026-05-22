Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: 'Bu da ihtimallerden biri'

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, son lig maçında Damac'ı 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Suudi Arabistan ekibi ligde 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Jorge Jesus, Damac maçıyla birlikte Al Nassr'da son maçına çıktığını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı canlı yayında vedasını duyurdu. Jesus, Brezilya'da tatil yapacağını açıkladı.

"Bu da ihtimallerden biri"

Jorge Jesus, Fenerbahçe hakkında da konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri” dedi.