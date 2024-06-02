Jose Mourinho imzayı attı: Bu forma benim bir derim gibi!

Ülker Stadı'daki bulaşmada Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu. Jose Mourinho, Fenerbahçe'li taraftarı selamladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarın karşısına çıkan ünlü teknik adam, "Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana gösterdiğiniz sevgiyi derinden hissettim. Sizlere söz veriyorum ki bundan sonra ben de bu aileye aitim, bu forma benim bir derim gibi." ifedisini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mourinho'nun imza törenine sembolik olarak taraftarları davet etti.

Ünlü teknik adam imzayı atmadan genç taraftarlara imza verdi.



Ardından Fenerbahçe Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesinden sonra ünlü teknik adam kendisini 2 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.