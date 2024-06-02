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Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü kulüple sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor
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Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün saat 14.30'da İstanbul'a geliyor.

Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, pazar günü İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe bu akşam Jose Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.

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