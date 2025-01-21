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Jose Mourinho yeni işini sosyal medyadan duyurdu: 120 eurodan satışa sunuldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'in Douro Bölgesi'nden ilham alarak tasarladığı şarap markasını sosyal medya hesabından tanıttı. Şarabın şişesi 120 eurodan satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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Jose Mourinho yeni işini sosyal medyadan duyurdu: 120 eurodan satışa sunuldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni bir sektöre adım attı. Dünyaca ünlü teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi tasarımı olan şarap markasını tanıttı. 

"Şişenin parçası olmadım, şişeyi yarattım"

Mourinho, yeni projesini "Başarılarım, çalışmalarım ve azmim her şeyi anlatıyor. İşte bu 'Special One'. Bu şarap, doğduğum toprakların ruhunu ve hayattan keyif alma tutkusunu yansıtıyor. Tutku ve özenle yaratıldı. Bu, özel bir kişiden başka bir özel kişiye bir armağan. Ben hiçbir zaman şişenin bir parçası olmadım, ben şişeyi yarattım. Portekiz'in en sevdiğim bölgelerinden biri olan Douro’dan özel olarak seçildi. Kutlamalarda ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlarda, bu şarap, gerçekten özel biriyle paylaşmanız için üretildi." sözleriyle tanıttı. 

 
 
 
 
 
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Jose Mourinho (@josemourinho)'in paylaştığı bir gönderi

Şişesi 120 Euro

Mourinho'nun şarabı, Portekiz’in dünyaca ünlü Douro Bölgesi'nde üretiliyor ve şişesi 120 Euro'ya satışa sunuluyor. 

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