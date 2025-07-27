Jose Mourinho'dan Ali Koç'a transfer tepkisi: Son dokunuşu ben yapamam

Fenerbahçe, Eusebio Kupası'nda Benfica'ya 3-2 yenilirken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının "Feyenoord maçına hazır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, “Hem hazırız hem de değiliz. Elimizdeki oyuncularla hazırız ancak daha fazlasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"Bunun artık anlaşılıyor olması sevindirici"

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u çok açık şekilde eleştirdi ve şunları söyledi:

"Başkan tam şu anda 'Benim teknik direktörüm ve futbol direktörüm tamamen haklıymış' diyor olmalı ve bunun herkes tarafından açıkça görülmesi beni mutlu ediyor."

"Eğer benim hocam "Şu 2 oyuncu çok acil, gerekirse Ağustos sonunda üçüncü bir oyuncu alırsınız' diye talep ediyorsa ve hatta o bir oyuncunun ismine kadar vermişse bunun artık anlaşılıyor olması sevindirici."

"Son dokunuşu ben yapamam"

Ünlü teknik adam, "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına 7 gün kalmış olacak. Bu çok zor. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay olan bir oyuncu çok iyi olur. Ancak yine de bir üst seviyeye hazır olmak için çalışmamız lazım. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, bunu kulübün benim için yapması lazım." dedi