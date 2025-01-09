Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Crespo Umarım iyisindir
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray-Başakşehir maçından bir pozisyonu paylaştı.
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.
Jose Mourınho'dan paylaşım geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.
Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" ifadelerini kullandı.