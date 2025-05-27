Jose Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım"

"7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Düşünce tercihlerinizi nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da. Bazı oyuncular gelecek sezon burada olmayacaklarını biliyorlar. Bundan etkileniyorlar. Kafasında soru işareti olanlar da etkileniyorlar." yanıtını verdi.

"Kendisi bana güveniyor"

Mourinho "Fenerbahçe'den ayrılma söz konusu mu?" sorusuna ise "Eğer bir şey gerçek çıkarsa ya da çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim, o şey ağzımdan çıkmamıştır. Maç sonlarında basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla başkanla, yönetimle görüştüğüm gibi görüşmeleri hiç bir zaman kimseye söylemedim. 'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi." diyerek cevapladı.