Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferini düşünmediğini belirterek "Kulübün, bu 2 Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Benfica'ya konuk olacak. 

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. 

Mourinho “Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullandı. 

"Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak..." diyen Mourinho "Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum." dedi.

"Hiçbir oyuncunun da transfer edilmeyeceğini düşünüyorum"

Ayrıca Portekiz basınından A Bola'ya da konuşan Mourinho isim vererek transfer sürecini eleştirdi. Deneyimli teknik adam; “Geny Catamo ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Açıkçası bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun da transfer edilmeyeceğini düşünüyorum.” sözlerini sarfetti. 

