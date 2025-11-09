jose Mourinho’nun Fenerbahçe'ye faturası dudak uçuklattı!

Fenerbahçe macerası sona ermiş olsa da, Jose Mourinho’nun Türkiye günleri hâlâ konuşuluyor. Sezon başında Benfica’ya transfer olan Portekizli teknik adamın, İstanbul’daki 15 aylık serüveni dikkat çekti.

Boğaz kıyısında bir otel

İmza töreninde statları dolduran taraftarların coşkulu alkışları eşliğinde Türkiye’ye gelen Mourinho, kısa sürede ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Saha kenarında sert ve hırçın tavırları, basın karşısında meydan okuyan üslubu ve her demeciyle gündem yaratmasıyla 'Special One', sadece futbolda değil, yaşam tarzıyla da manşetlerde yer aldı. Mourinho, İstanbul günlerinde evi yerine Boğaz kıyısında bir oteli tercih etti.

Fenerbahçe’ye bıraktığı toplam fatura 36,5 milyon TL

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre Portekizli teknik direktör, Four Seasons Hotel’in en lüks süitinde konakladı. 15 ay boyunca aynı odada kalan Mourinho’nun, otelden çıkarken Fenerbahçe’ye bıraktığı toplam fatura 36,5 milyon TL. Bu meblağ, taraftarların “Keşke birkaç transfer yapsaydık” yorumlarına neden oldu. Kulüp kasasından çıkan paranın sadece konaklama gideri olması ise “Mourinho devrinin lüks bilançosu” olarak yorumlanıyor.

Tazminat pazarlıklarıyla da gündemdeydi

Geçen sezonun sonunda Benfica ile anlaşan Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılış sürecinde tazminat pazarlıklarıyla da gündemdeydi. Ancak ayrılık, basın toplantısı ya da vedalaşma mesajı olmadan sessizce gerçekleşti. Geride ise hem saha sonuçları hem de milyonluk faturalar kaldı.

Bir dönem “Kadıköy fatihi” olarak anılan usta teknik adam, Türkiye macerasını tarihe pahalı bir hatıra olarak kazıdı. Fenerbahçe ise artık onu, kupalardan çok muhasebe tablolarında hatırlayacak gibi görünüyor.