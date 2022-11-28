Judocu Nisa Yavuz'a bir ödül daha

BURSA (EKONOMİ) - Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Nisa Yavuz, Yunanistan’ın Kozani şehrinde gerçekleştirilen Ümitler-Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak büyük gurur yaşattı. 16 ülkeden 300 sporcunun ter döktüğü Ümitler-Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda, judocular arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Genç kadınlar kategorisinde 57 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Nisa Yavuz, Gürcistan, Yunanistan, Makedonya, Hırvatistan ve Almanya'dan şampiyonaya katılan rakiplerini tek tek yenerek altın madalya kazandı. Başarısıyla göz dolduran Yavuz’a bir ödül de Özbay Sürücü Kursu’ndan geldi. Kurs Müdürü Simge Kaya “Böyle değerlere ihtiyacımız var, geleceğimiz olan bu gençleri desteklemeliyiz” derken başarılı sporcuya ehliyet kursu hediye etti.