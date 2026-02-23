Juventus-Galatasaray maçını Joao Pinheiro yönetecek

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus deplasmanında sahaya çıkacak. Çarşamba günü Torino'da oynanacak olan rövanş maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Joao Pinheiro'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves, VAR'da Tomasz Kwiatkowski ve AVAR'da Jerome Brisard yer alacak.

Juventus-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda Premier Lig devleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray ilk maçta Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmişti.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçını da aynı hakem yönetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.