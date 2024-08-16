  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı
Takip Et

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı
Takip Et

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

Harris'ten ilk vaat paketi: Fiyat yasakları, vergi indirimleri, konut teşvikleriHarris'ten ilk vaat paketi: Fiyat yasakları, vergi indirimleri, konut teşvikleriDünya

 

AYM’nin Can Atalay kararı Meclis’te okutulmadı: Atalay’ın vekillik yolu kapandıAYM’nin Can Atalay kararı Meclis’te okutulmadı: Atalay’ın vekillik yolu kapandıGündem

 

Spor
TFF Tahkim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ahmet Tüfekçi getirildi
TFF Tahkim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ahmet Tüfekçi getirildi
Dünya Motokros Şampiyonası’ndan ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı
Dünya Motokros Şampiyonası’ndan ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı
TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu
TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu
PFDK’dan karar çıktı: Sami Uğurlu ve Arda Turan'a ceza
PFDK’dan karar çıktı: Sami Uğurlu ve Arda Turan'a ceza
Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama
Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama