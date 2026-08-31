Juventuslu Kenan Yıldız, ameliyat oldu
Juventus, Kenan Yıldız'ın sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı. Kenan, sol ayak 5. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edilirken, yarından itibaren rehabilitasyon programına başlanacağı aktarıldı.