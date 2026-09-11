Kaçkar BY UTMB zirve heyecanında ilk gün tamamlandı

FİKRET YAZICI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda düzenlenen Kaçkar by UTMB, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuyu Rize’de buluşturdu. Organizasyonun ilk gününde sporcuların kit dağıtımları gerçekleştirilirken, Kaçkar Ultra Trail Village gün boyunca sporcuları ve ziyaretçileri ağırladı.

Etkinlik programının dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Run Like Her” konuşmacı paneli ve soru-cevap etkinliği, sporda kadınların güçlenmesine yönelik ilham veren mesajlarıyla ilgiyle takip edildi. Program; Shake Out Run, yarış bilgilendirmeleri ve gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaçkar by UTMB’nin ilk gününün en görkemli anlarından biri ise açılış seremonisi oldu. Seremonide organizasyona katılan elit atletler tek tek sahneye çıkarılarak tanıtıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden Rize’ye gelen yerli ve yabancı sporcular, Kaçkar Dağları’nın zorlu parkurlarında mücadele edecek olmanın heyecanını izleyicilerle paylaştı. Sporcular, organizasyon kapsamında Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K parkurlarında mücadele edecek. Ormanlardan yaylalara, vadilerden yüksek dağ geçitlerine uzanan parkurlar, sporculara hem zorlu bir mücadele hem de Kaçkar Dağları’nın eşsiz coğrafyasında unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sporun heyecanını Kaçkarlar’ın benzersiz doğasıyla buluşturan Kaçkar by UTMB, uluslararası katılım gücü, dünya standartlarındaki organizasyon yapısı ve zengin etkinlik programıyla Rize’nin spor turizmi potansiyelini uluslararası arenada daha da güçlendiriyor.