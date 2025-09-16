Kaçkar Dağları’nda dev maraton turizme doping olacak

Karadeniz’in zirveleri, dünyanın en prestijli ultra maraton serilerinden UTMB® World Series’in Türkiye’deki ilk etabına ev sahipliği yapacak. Kaçkar by UTMB®, 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenecek. 6 kıtadan 55 ülkeyi temsilen gelecek yaklaşık 2 bin koşucu, Kaçkar Dağları’nın zorlu ve büyüleyici parkurlarında mücadele edecek.

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından imzalanan 5 yıllık protokolle dünya takvimine giren yarış, Türkiye’yi küresel dayanıklılık sporları sahnesinde güçlü bir şekilde konumlandırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda ve birçok kurumun desteğiyle gerçekleşecek organizasyon, yalnızca spor değil aynı zamanda turizm ve ekonomik gelişim açısından da tarihi bir fırsat sunuyor.

Sporcular Karadeniz’in zirvesine tırmanacak

Ayder Yaylası’ndan başlayacak parkurlar, Hazindak, Samistal, Yukarı Kavrun ve Huser gibi Karadeniz’in efsanevi yaylalarını kapsayacak. Sporcular, bulutların üstünde gün batımına tanıklık edecek, buzul göllerinin çevresinde koşacak. Yarış üç kategoride düzenlenecek:

- Kaçkar 100K: 81 km, 5.400 metre irtifa – 24 saatlik efsanevi bir macera

- Kaçkar 50K: 44 km, 3.000 metre irtifa – kısa ama zorlu bir rota

- Kaçkar 20K: 20 km, 1.300 metre irtifa – yaylaların ruhunu yaşatan parkur

Toplamda 2 bine yakın koşucu ve 3 binden fazla misafir bölgeye gelecek. Almanya’dan Brezilya’ya, Güney Afrika’dan Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyadan katılımın olması, Kaçkar’ın uluslararası spor turizmi destinasyonu olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölge ekonomisine 5 milyon Euro katkı

Organizasyonun yalnızca üç günle sınırlı kalmayan etkisi, bölge turizmini Eylül ve Ekim aylarına taşıyacak. Yarış sayesinde bölgedeki otel, pansiyon, restoran ve turizm işletmelerinde yaklaşık 5 milyon avroluk ekonomik katkı oluşması bekleniyor. Yerel işletmelerin uluslararası tanıtım kapasitesinin artması, üniversite öğrencileri ve dağcılık kulüplerinin gönüllü programlarla sürece dahil edilmesi de hedefleniyor.

“Atıksız Organizasyon” ilkesiyle düzenlenecek

Sürdürülebilirlik, etkinliğin merkezinde yer alıyor. Kaçkar by UTMB®, “atıksız organizasyon” anlayışıyla düzenlenecek. 200 kişilik uzman ekip, 27 sağlık ve güvenlik noktası ve GPS takip cihazlarıyla sporcuların güvenliği en üst seviyede sağlanacak.

Türkiye dünyaya tanıtılacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle organizasyon Eurosport ekranlarından tüm dünyaya ulaşacak. 52 dakikalık özel belgesel, uluslararası fuarlarda tanıtımlar ve global influencer koşucuların ağırlanmasıyla Türkiye’nin spor turizmi potansiyeli geniş kitlelere duyurulacak.

“Spor ve turizmin buluşma noktası”

Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell’in sponsorluğunda “Wild is the Trail” mottosuyla düzenlenecek organizasyon, Kaçkar Dağları’nı yalnızca bir spor parkuru değil, aynı zamanda kültür ve doğa ile iç içe geçmiş bir turizm destinasyonu olarak öne çıkarıyor.

Böylece Kaçkar by UTMB®, Karadeniz’in bulut denizleri ve kadim yaylaları arasında, sporun gücüyle bölgeyi dünyaya tanıtacak; Türkiye’yi küresel ultra maraton sahnesinde zirveye taşıyacak.