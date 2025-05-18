Kadıköy'de Galatasaray bayrağı taşıyan araca taşlı saldırı
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir araca taşlı saldırı düzenlendi.
Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray bitime iki hafta kalan üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak 25. şampiyonluğuna ulaştı ve 5. yıldızı taktı.
Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarla yaşanan gerginlik nedeniyle gölge düştü.
Fenerbahçe’nin stadyumunun bulunduğu Kadıköy’ün Bağdat Caddesi'nde bir grup taraftar, Galatasaray bayrağı bulunan bir araca taşlı saldırı düzenlendi.