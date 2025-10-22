Kadro dışı kalmışlardı: İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için nihai karar çıktı

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın ilk radikal hamlelerinden biri İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmak olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu yeniden kadroya dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadroya dönmek için artık gün saydığı belirtildi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 2 futbolcunun kadro dışı süreci 26 Ekim itibarıyla sona eriyor. Alınan kadro dışı kararının süreli olduğu ve yönetimin dönüş için 26 Ekim'i belirlediği ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin yeni bir karar almaması durumunda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, 26 Ekim Pazar günü yeniden kadroya dönecek. İki futbolcu toplam 2 hafta takımdan ayrı kalmış olacak.