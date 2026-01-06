Kadro dışı kalmıştı: İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maçın ardından kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu.

Dünya Kupası'nda oynamak istiyor

A Milli Takım formasını da terleten ve hem play-off hem de katılım gösterilmesi halinde Dünya Kupası'nda yer almak isteyen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşiyor.

Kasımpaşa ile anlaşma sağlandı

TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tutmak üzere.

Emre Belözoğlu ile yeniden bir araya gelecek

Haberin devamında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nu yaptığı İstanbul ekibinin, Fenerbahçe ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Transfer gerçekleşirse İrfan Can Kahveci, daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu ile bu kez Kasımpaşa'da bir araya gelecek.

Ayrıca Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.