Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Kanada Bosna maçı bugün mü, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan B Grubu maçlarıyla sürerken, ev sahibi Kanada ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumu'nda oynanacak bu önemli maç öncesinde futbolseverler, Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta ve bugün mü oynanacak sorularına cevap arıyor. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takım da sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacak. İşte Dünya Kupası Kanada Bosna maçı hakkında tüm detaylar...
Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçlarından biri olarak gösterilen Kanada - Bosna Hersek karşılaşması, hem ev sahibi takımın performansı hem de Bosna Hersek'in turnuvadaki hedefleri bakımından büyük ehemmiyet arz ediyor. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin bütün ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Kanada Bosna Hersek maçıyla ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda?
Kanada - Bosna Hersek maçı 12 Haziran Cuma yani bugün saat 22.00'de Toronto Stadyumunda oynanacak. Maç TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye, Bosna Hersek'i destekliyor
Türkiye, Dünya Kupası'nda kardeş ülke Bosna'yı destekliyor. Son maçta Bosna Hersekli milli futbolcu Edin Dzeko da Türk bayrağı ile tur atmıştı. İki ülke arasındaki dostluk artarak devam ediyor.