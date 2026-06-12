Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Kanada Bosna maçı bugün mü, saat kaçta?

Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçlarından biri olarak gösterilen Kanada - Bosna Hersek karşılaşması, hem ev sahibi takımın performansı hem de Bosna Hersek'in turnuvadaki hedefleri bakımından büyük ehemmiyet arz ediyor. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin bütün ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Kanada Bosna Hersek maçıyla ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

Kanada - Bosna Hersek maçı 12 Haziran Cuma yani bugün saat 22.00'de Toronto Stadyumunda oynanacak. Maç TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye, Bosna Hersek'i destekliyor

Türkiye, Dünya Kupası'nda kardeş ülke Bosna'yı destekliyor. Son maçta Bosna Hersekli milli futbolcu Edin Dzeko da Türk bayrağı ile tur atmıştı. İki ülke arasındaki dostluk artarak devam ediyor.