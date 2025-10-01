  1. Ekonomim
Kanocular Eskişehir’de yarıştı

Türkiye Kano Federasyonu’nun düzenlediği Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları, 29-30 Eylül 2025 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Sarısungur Göleti iki gün boyunca adeta bir spor şölenine sahne oldu.

 Türkiye’nin dört bir yanından gelen tam 31 takım ve 219 genç sporcu, Durgunsu Kano yarışlarında kıyasıya mücadele etti. 72 kadın, 147 erkek sporcunun mücadele ettiği yarışlara Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Genel Sekreter Birol Çağlar, federasyon yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

   2025 Olimpik Umutlar Kupası sıralamasında erkeklerde birincilik kupasını Çarşamba Belediye Spor Kulübü kazandı. Onları, ikinci sırada Sakarya B.B. Spor Kulübü, üçüncü sırada ise Sakarya Olimpik Su Sporları Takımı takip etti. Kadınlarda ise zirveye ulaşan takım, Şişecam Spor Kulübü oldu. İkinci sırayı Serdivan Belediye Spor Kulübü, üçüncü sırayı ise Rize Gençlik ve Spor Kulübü aldı.

