Kar ve rüzgar etkili olamadı: 377 sporcu Trabzon’da barışa koştu

TRABZON - EKONOMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Maratonun başladığı anlarda etkisini gösteren kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen güzergahta koşan bazı sporcuların, kardan korunabilmek için yanlarında bulunan poşet ve giysileri kullandıkları görüldü. Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1.04.53'lük süresiyle birinci, Murat Emektar 1.04.55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan ise 1.04.55'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.18 ile birinciliği, Nursena Çeto 1.13.26'lık süresiyle ikinciliği, Sümeyye Erol da 1.14.06'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Organizasyon kapsamında düzenlenen çeyrek maratonda da erkeklerde Ramazan Baştuğ ile kadınlarda Urkuş Işık birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, maratona 3 binin üzerinde katılımcının başvurduğunu söyledi. Kar yağışına rağmen katılımın yüksek olduğunu dile getiren Karadağ, "Yurt dışından 21 ülkeden gelen sporcular var. Trabzon Yarı Maratonu, İstanbul Maratonu'ndan sonra Türkiye'de en uzun süredir aralıksız yapılan yarı maraton" dedi.

Çocuk Maratonu’nda coşku dolu anlar yaşandı

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Çocuk Maratonu, minik sporcuların enerjisi ve coşkusuyla renklendi. "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda, geleceğin atletleri 1 km’lik parkurda hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini çıkardı. 7-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı etkinlik, sporu küçük yaşta sevdirmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Minik adımlar, Trabzon’un eşsiz atmosferinde yarışırken, aileler de çocuklarına destek oldu. Spor kültürünü erken yaşta aşılamayı hedefleyen VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Çocuk Maratonu, geleceğin yıldızlarını bir araya getirerek keyifli ve sağlıklı bir etkinlik sundu.

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’n Gelirleri Türkiye Atletizm Vakfı, UNICEF ve Yeşilay’a Bağışlandı

Maratondan elde edilen kayıt gelirleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Vakfı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve Yeşilay’a bağışlandı. Türkiye Atletizm Eğitim Vakfı, “Cüneyt E. Koryürek Genç Atletlere Destek Projesi” ile geleceğin yıldızı olacak genç atletlerin kariyerlerini geliştirmelerine ve ulusal düzeyde başarı kazanmalarına katkı sundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF, dünyada ve Türkiye’de çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaparken, Yeşilay, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için topluma değer kattı.

Trabzon Yarı Maratonu’nda kıyasıya rekabet!

Elit atletlerin ve amatör koşucuların bir araya geldiği organizasyon, kıyasıya rekabete sahne oldu. Katılımcılar, Trabzon’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir parkur deneyimi yaşadı. Yarışın sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, etkinlik boyunca şehirde festival havası hakimdi.

Maraton kapsamında düzenlenen halk koşusu da büyük ilgi gördü. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan katılımcı parkura çıkarak unutulmaz anlar yaşadı. Aileler, çocuklar ve amatör sporcuların yoğun ilgi gösterdiği koşuda, katılımcılar hem spor yapmanın hem de Trabzon’un eşsiz atmosferinde bir arada olmanın keyfini çıkardı.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, tüm katılımcılar bu benzersiz deneyimin gururunu yaşadı. Maratonun ardından düzenlenen ödül töreni ve kutlamalar, yarış heyecanını festival havasına dönüştürdü. Sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedilirken, tüm sporcular unutulmaz anılarla Trabzon’dan ayrıldı.

21K Maratonu Erkekler İlk 5

Ömer Amaçtan Murat Emektar Ayetullah Aslanhan Ahmet Alkanoğlu Ersin Tekal

21K Maratonu Kadınlar İlk 5

Bahar Yıldırım Nursena Çeto Sümeyye Erol Dilek Öztürk Pınar Demir

10K Çeyrek Maratonu Erkekler İlk 5

Ramazan Baştuğ Hakan Çoban Bahattin Üney Halil Sade İsmail Taşyürek

10K Çeyrek Maratonu Kadınlar İlk 5