Karabağ - Chelsea maçı ne zaman? Karabağ - Chelsea tarih, saat ve kanal bilgisi

Son haftalarda Şampiyonlar Ligi’nde adeta şov yapan Karabağ, 4. hafta da zorlu bir rakiple daha karşı karşıya gelecek. Azerbaycan temsilcisi, İngiltere Premier Lig devi Chelsea ile mücadele edecek. Bu dev karşılaşma şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı.

Peki Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karabağ maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte maç öncesi bilmeniz gereken detaylar…

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Karabağ ile Chelsea arasındaki kritik mücadele, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 20:45 olarak açıklandı.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

KARABAĞ - CHELSEA ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasını, Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Karabağ - Chelsea maçı TRT Tabii platformundan naklen yayınlanacak.