  3. Karadağ-Hırvatistan maçını Halil Umut Meler yönetecek
Karadağ-Hırvatistan maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

