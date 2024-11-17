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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Haber Merkezi
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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

A Ligi'ne bilet almak isteyen ay-yıldızlıların kritik maçında İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher üstlenecek.

Maçın VAR koltuğunda Lukas Fähndrich, AVAR'da ise Mirel Turkes görev yapacak.

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Takım'ın Karadağ ile 19 Kasım Salı günü oynayacağı mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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