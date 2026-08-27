Karadeniz Ekonomisine Muhammed Salah Fırtınası

Trabzonspor’un dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katması, yalnızca yeşil sahalarda değil, Trabzon ve tüm Karadeniz’de de büyük bir heyecan ve hareketlilik oluşturdu. Transfer, spor gündeminin ötesine geçerek kentin ve bölgenin tanıtımı, turizmi ve ekonomisi açısından da önemli bir fırsata dönüştü.

Transfer ile uluslararası spor basınının Trabzonspor’a yönelik ilgisi ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarların kent hakkında araştırma yapması, Trabzon için adeta ücretsiz ve küresel ölçekte bir tanıtım kampanyasına dönüşürken bölgedeki turizm firmaları da yeni döneme ilişkin kapsamlı bir planlama içine girdiler.

Doğru tanıtım stratejileriyle Karadeniz’in ve özellikle de Trabzon’un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine uzanan uzun soluklu bir hikâyeye dönüşebileceği ifade edilerek bu yönde hep birlikte çok titiz bir çalışma yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Ünlü futbolcunun transferi ve bölgeye olabilecek katkıları hakkında dile getirilen görüşler ise şöyle:

Trabzon’un uluslararası görünürlüğü artacaktır

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Mısırlı futbolcumuz Muhammed Salah’ın transferinden duyduğumuz mutluluğu, heyecanı ve gururu yaşıyoruz. Salah’ın transferinin ardından Trabzon’da büyük bir coşku yaşandı. Şehrimizde herkes bu transferden büyük mutluluk duydu. Havalimanında 25 binin üzerinde Trabzonlu hemşerimiz Salah’ı karşıladı. Salah, Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atacak ve şehrimize büyük mutluluklar yaşatacaktır. Bu transfer, şehrin uluslararası görünürlüğünü de artıracaktır. Trabzon; denizi, turizmi, tarihi, yeşili ve doğal güzellikleriyle turistlerin tercih ettiği önemli bir destinasyon. Geçtiğimiz yıl şehrimize 188 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Şehrimizin sahip olduğu önemli değerler ve turizm potansiyeli her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle Müslüman bir futbolcunun, dünyanın tanınmış yıldızlarından Muhammed Salah’ın şehrimize gelmesi, kent turizmine de önemli katkılar sağlayacaktır. Salah’ın transferiyle birlikte bu ilginin daha da artacağını ve şehrimizin turizm noktasında önemli bir hareketlilik kazanacağını düşünüyorum. Nitekim Salah’ın transferinin ardından Mısır’dan Trabzon’a doğrudan uçak seferlerinin başlaması da bunun önemli göstergelerinden biri.”

Turizmciler içinde maç programı olan paketler hazırlıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi: “Salah daha oynamadan bölgemizin tanıtımını yaptı. Trabzonspor’un forma ve kombine satışları artı. Öte yandan özellikle Kuzey Afrika ülkeleri; Mısır, Cezayir o Körfez ülkelerinden Trabzon’da maç program yapma ve maç zamanları buraya gelme durumları arttı. Bölgede turizmin biraz da sürmesi sağlanacak. Birkaç ay daha belki yıl boyunca belli dönemler bir turist grubu sırf Salah'ı izlemek için gelecek. Tabi bu arada oyuncunun performansının da düşmemesi lazım. Düşerse umutlar kırılır. Eğer performansı yüksek giderse birçok farklı ülkeden insanların Salah için turist geleceğini düşünüyorum. Zaten turizm acenteleri de şimdiden içinde maç programları olan paketler hazırlamaya başladılar. Salah'ın gelmesi ve Müslüman olması dolayısıyla da Müslüman ülkeler etkisi daha fazla. Ama Avrupa'da da sevilen oyuncu mutlaka özel maçlarda Avrupa'dan da Trabzon'a maç için gelecek olan taraftarlar olacaktır. Salah’ın transferi sonrası beni Almanya'dan Türk Alman Sanayi Odası genel sekreterleri, oradaki çalışanlar aradı tebrik ettiler. Trabzonspor taraftarı yanında başka takımların taraftarlar da arıyorlar tebrik ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. Zaten dediğim gibi Türk ve Mısırlı acenteler özellikle maç günleri içinde maçın da olduğu paket programlar yapacaklar Hem Karadeniz hem de Trabzon’u tanıtmış olacağız Zaten futbolcu da sempatik bir sevilen bir insan çok büyük bir takipçi kitlesi var.

Karadeniz ve Trabzon açısından tanıtım fırsatı doğdu

Doğu Karadeniz Oteller Birliği Başkanı Muhammet Eraslan, “Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah’ı transfer etmesi, Trabzon ve Doğu Karadeniz turizmi açısından da önemli bir tanıtım fırsatı oluşturdu. Salah’ın bölge turizmine etkisi yalnızca Ortadoğu ile sınırlı kalmayacak özellikle batılı turistler açısından çok daha büyük bir potansiyel. Yapılan bu transfer, Trabzon’un adını küresel ölçekte duyurdu ve Avrupa’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada Trabzon algısını güçlendirecektir. Trabzon’un bu fırsatı doğru bir destinasyon pazarlamasıyla değerlendirmesi gerek. Salah’ın kaç gol attığından ziyade Trabzon’a kaç turist getirdiğini konuşmalıyız. Ayrıca etki sadece Arap ve Ortadoğu pazarlarına odaklanılarak değerlendirilmemeli batılı turistlere yönelik tanıtım çalışmaları da güçlendirilmeli. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bu sürece aktif şekilde dahil olmalı. Salah’ın oluşturduğu küresel ilgiden Trabzon ve Doğu Karadeniz turizmi kalıcı şekilde yararlanması gerek”

Bölge turizmi ve tanıtımı için altın tepside sunulan bir fırsat

Flora Turizm Gurubu Genel Koordinatörü Ersin Kalender, “Salah’ın dünya çapındaki bilinirliği özellikle Mısır ve Ortadoğu pazarlarına ulaşmak için önemli bir avantaj. Bu adam bölgemizde yaşıyor. Evi, ailesi burada. Turizm açısından baktığınızda bu bize altın tepside sunulan bir fırsat. Trabzonspor Kulübü’ne ne kadar teşekkür etsek az. Bölge turizmine adeta yeni bir kapı açtılar. Bunun etkisi Rize’ye, Artvin’e, Giresun’a, Ordu’ya ve bütün Karadeniz’e yayılabilir. Doğru planlama yapılırsa Salah, Karadeniz turizmi için bir çıkış kapısı olabilir. Bugün yapılan reklam filmleri ve tanıtımlar çok iyi gidiyor. Ama bunu biraz daha parlatıp satışa döndürmek gerekiyor. Bir bölge haritası çıkarmalıyız. Salah’ın bulunduğu, reklam filmlerinin çekildiği yerleri bu haritada göstermeliyiz. Uzungöl olabilir, Araklı’da çekim yapılan bölgeler olabilir, Rize’deki farklı destinasyonlar olabilir. Trabzon’dan Rize’ye, hatta bütün Doğu Karadeniz’e uzanan, özellikle Mısır ve Ortadoğu pazarına hitap eden özel bir rota hazırlanabilir. Belki de daha önemlisi Salah neden Trabzon’a geldi? Bunun özel bir hikâyesi olmalı. Bir hikâye oluşturmalıyız. Çünkü turizmde insanlar yalnızca destinasyonu değil, hikâyeyi de satın alıyor. Salah’ın Trabzon ve Karadeniz ile kurduğu bağ, doğru anlatılırsa başlı başına bir turizm hikâyesine dönüşebilir. Biz de seyahat acentesi olarak bu fırsatı tabii ki kullanacağız. Salah’ın imza attığı gün Mısır operasyonlarımızı hareketlendirdik ve hızlandırdık. Çünkü burada ciddi bir potansiyel görüyoruz”

Trabzon ve Doğu Karadeniz’in tanıtımında etkin şekilde kullanılabilir

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Trabzon Bölge Başkanı Metin İnan, “Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi bölge turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı oluşturdu. Salah’ın dünya çapındaki takipçi kitlesi çok büyük. Bu kitle Trabzon ve Doğu Karadeniz’in tanıtımında etkin şekilde kullanılabilir. Salah’ın özellikle Ortadoğu’da güçlü bir karşılığı bulunuyor. Transfer başta Mısır olmak üzere yeni turizm pazarlarının hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Salah İngiltere ve Avrupa’da da çok tanınan bir isim ve farklı coğrafyalardaki takipçilerine yönelik tanıtım çalışmaları önemli bir fırsat olacaktır. Bizde Trabzonspor yönetimiyle bölgenin tanıtımına yönelik görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Salah, yalnızca Trabzon’un değil, Doğu Karadeniz destinasyonlarının tanıtımında da kullanılabilecek önemli bir değer.

Salah, özellikle Mısır pazarı açısından önemli bir fırsat oluşturacak

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Selma Aktürk, “Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi kent için olduğu kadar bölge turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı oluşturdu. Transfer süreci daha imza aşamasında bile büyük ses getirdi. Bu ölçekte bir tanıtım yüksek reklam bütçeleriyle dahi kolaylıkla sağlanamaz. Salah transferi özellikle Mısır pazarı açısından önemli bir fırsat oluşturabilecektir. Mısır ile karşılıklı charter uçuşlarının başlaması da bölge turizmine olumlu katkı sağlayacak. Transferin oluşturduğu küresel ilginin zaman içinde turist hareketliliğine dönüşmesini bekliyoruz. Şu da var ki turizmde tek bir pazara bağımlı kalınmamalı. Ortadoğu, Avrupa ve İngiltere’nin yanı sıra iç pazarı güçlü tutulmamalı. “