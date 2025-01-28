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Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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