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Kasımpaşa'da yeni dönem

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Haber Merkezi
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Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.

Geride kalan haftalarda Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

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