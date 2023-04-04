Kasımpaşa'da yeni dönem
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.
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Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.
Geride kalan haftalarda Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş!— Kasımpaşa (@kasimpasa) April 4, 2023
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!#Kasımpaşa #KemalÖzdeş pic.twitter.com/vF9Q52YS1f